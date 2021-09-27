В Новом Уренгое после ремонта открылась поликлиника №1

Фото: Правительство ЯНАО

После четырех месяцев ремонта в Новом Уренгое открылась поликлиника №1.

Теперь входная группа переоборудована для удобства маломобильных граждан и инвалидов, а на лестницах установлены световые маяки и тактильные мнемосхемы. Также в здании появилась удобная зона ожидания и обновлена регистратура.

Холл поликлиники и медицинские службы, расположенные на первом этаже, выглядят после ремонта современно, помещения стали более функциональными, а маршрутизация - проще и логичнее. Также отметим, что теперь отделение медицинской профилактики переехало с четвертого этажа на первый, здесь же ведется первичный прием травматолога и расположен рентген-кабинет. .

В ближайшие дни в обновленных помещениях начнут работать рентген-аппарат и флюорограф. Затем в отремонтированную поликлинику переедут участковые терапевты, обслуживающие население южной части города, и частично узкие специалисты.