На Ямале выбрали лучшую автоледи

Фото: УМВД России по ЯНАО

В Новом Уренгое завершился региональный конкурс по автомногоборью среди женщин. За звание лучшей автоледи боролись десять участниц от 18 лет, имеющие водительское удостоверение категории «В», одержавшие победы в муниципальных испытаниях.

Участницы конкурса соревновались в знании Правил дорожного движения и демонстрировали судьям искусство управления автомобилем. Также в программе были творческие соревнования: участницам предлагалось представить выступление, отражающее роль общества в безопасности дорожного движения и формировании культуры взаимоуважения среди участников дорожного движения.

Кульминацией праздника стало награждение. В творческом конкурсе первое место заняла команда девушек из Нового Уренгоя, второе - из Муравленко, а третье - из Ноябрьска. В личном первенстве первое место заняла ноябрянка Ярослава Половинка, «серебро» завоевала Зарина Черепкова, представлявшая Ноябрьск, а «бронзу» - Нина Верзунова из Нового Уренгоя.

Абсолютным победителем соревнований стала команда из Ноябрьска, второе место завоевали автоледи из Нового Уренгоя, третье место - у команды девушек из Муравленко.

Все призеры и победители награждены медалями, дипломами и памятными подарками.