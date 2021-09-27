Число заболевших коронавирусом на Ямале на 27 сентября 2021 года увеличилось на 97 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 99 человек. С начала периода количество заболевших достигло 50 165.

Из общего числа болеющих 597 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 69 из них - в тяжелом состоянии, 22 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 687 человек.

Также за сутки выявлено 12 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 423. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 87 заражений COVID-19, за весь период - 42 742.

Выздоровел за последние сутки 61 человек, с начала пандемии - 48 236.

За последние сутки в России выявлено 22 236 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 957 (8,8%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 7 443 149 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 13 513 человек, с начала пандемии - 6 618 117. Также за сутки зафиксировано 779 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 204 679 человек.