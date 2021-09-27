Житель Газ-Сале отправится в колонию за попытку убить двух односельчан Фото: Ольга Крыльцова

В Тазовском районе осудили 27-летнего жителя Газ-Сале, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью двум односельчанам. Одно из преступлений произошло в декабре 2018 года.

- Было установлено, что обвиняемый распивал алкоголь в компании своего знакомого. Затем между мужчинами завязалась ссора, в ходе которой злоумышленник нанес потерпевшему удар ножом в область спины, тем самым причинив ему тяжкий вред здоровью, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

А в августе 2020 года мужчина, находясь в состоянии опьянения, вызвал на разговор односельчанина, к которому приревновал свою девушку. Когда потерпевший приблизился, осужденный неожиданно ударил его ножом в живот.

Спасти обоих потерпевших удалось благодаря своевременному вмешательству очевидцев, которые вызвали скорую помощь.

В итоге мужчину приговорили к трем годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.