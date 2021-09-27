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Общество27 сентября 2021 11:26

В Надыме устанавливают владельцев сорока самовольных построек

Территорию, на которой находятся объекты, необходимо освободить
Марина Прохорова
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Фото: администрация Надыма и Надымского района

Фото: администрация Надыма и Надымского района

В Надыме разыскивают владельцев 40 объектов движимого имущества, расположенного вдоль автодороги Надым - Салехард, на пересечение улиц Зверева и Полярная, а также через дорогу с северо-западной стороны от ул. Зверева, д. 1. Все они похоже на заброшенные.

- В связи с тем, что данный земельный участок необходимо освободить, на объектах размещены талоны-предупреждения, в которых собственникам предлагается произвести их снос или перенос на отведенный для этих целей земельный участок в срок до 11 октября, - рассказали в администрации Надыма и Надымского района.

В связи с этим собственникам необходимо обратиться в Департамент муниципального хозяйства для заявления своих прав на самовольно установленные объекты.

Перечень объектов с фотографиями можно посмотреть по ссылке.