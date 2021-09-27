Фото: администрация Салехарда

В Салехарде пройдет Всероссийская олимпиада школьников по 22 общеобразовательным предметам. Как и в прошлом учебном году, в ней могут участвовать не только ученики 5-11 классов, но и 4 классов. Младшеклассники смогут продемонстрировать свои знания по русскому языку и математике.

Сама форма проведения олимпиады - очная, однако по шести общеобразовательным предметам (физика, биология, астрономия, математика, химия, информатика) школьный этап олимпиады будет организован в онлайн-формате с использованием технологической платформы «Сириус-Онлайн».

Отметим, что в прошлом учебном году в олимпиаде участвовали 2 848 учащихся 4-11 классов. Победителями стали 678 ребят, призерами - 1 499, общее количество победителей и призеров - 2 177 человек.

Ознакомиться с графиком проведения олимпиады можно по ссылке.