На Ямале набирают волонтеров для участия во Всероссийской переписи населения

Фото: Правительство ЯНАО

Ямал присоединится к Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 15 октября по 14 ноября. На помощь переписчикам придут волонтеры от 16 до 50 лет. Чтобы вступить в ряды добровольцев, необходимо заполнить форму на портале DOBRO.RU до 30 сентября.

Всего организаторы планируют набрать порядка 220 добровольцев. На сегодняшний день корпус сформирован на 75%.

Встретить волонтеров можно будет во всех МФЦ региона. Они смогут ответить на вопросы о переписи и подскажут, как самостоятельно заполнить переписные листы через портал «Госуслуги». Также у ямальцев остается возможность принять участие в переписи привычным способом - сообщив информацию о себе переписчикам во время поквартирного обхода.

- Все волонтеры пройдут инструктаж по соблюдению мер безопасности. Они будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, чтобы в период пандемии обезопасить себя и окружающих, - рассказала директор Арктического центра добровольчества Ольга Подковыркина.