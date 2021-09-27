Дмитрий Артюхов поздравил ямальских воспитателей с профессиональным праздником

Фото: Правительство ЯНАО

Глава Ямала Дмитрий Артюхов поздравил воспитателей и работников дошкольного образования с их профессиональным праздником, который отмечается по всей стране 27 сентября. По словам губернатора, в это сфере трудятся люди, от которых зависит благополучие детей и их счастливое детство.

- Быть воспитателем - высокое призвание! Ваша благородная профессия требует особых качеств. Ямальские воспитатели всегда славились педагогическим талантом, добротой и большой любовью к своему делу! Благодаря вам воспитанники приобретают первые знания, учатся дружить, помогать друг другу, общаться, раскрывают свои таланты, первые спортивные и творческие навыки. От вашего профессионализма зависит дальнейшее развитие детей, ведь уже с детского сада малыши делают первые шаги на пути к успеху, - говорится в поздравлении.

Также Дмитрий Артюхов пожелал всем воспитателям и дошкольным работникам новых профессиональных достижений, неиссякаемой энергии, вдохновения и благополучия!