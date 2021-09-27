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Звезды27 сентября 2021 6:40

Юлия Иванова стала лучшим музейным работником года на Ямале

Она обошла десять претендентов
Марина Прохорова
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Фото: Правительство ЯНАО

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале подвели итоги конкурса на лучшего музейного работника года. В итоге победу одержала Юлия Иванова, работающая методистом Губкинского музея освоения Севера. Она представила видеопроект «Лайфхаки из тундры».

- Я была нацелена на победу и очень старалась, готовясь к конкурсу. Учитывая современные тенденции, был подготовлен проект, включающий небольшие содержательные видеосюжеты из жизни коренных малочисленных народов, - рассказала победительница.

Второе место оказалось у Александры Морозовой, художника-реставратора МВК имени И.С. Шемановского (Салехард). Ее проект назывался «Мама, я хочу быть реставратором!».

А обладателем третьего места стала Анастасия Луцкина, методист Музейного ресурсного центра Ноябрьска с проектом «Заповедная Арктика. Виртуальное путешествие».

Отметим, что в рамках конкурса участники не только общались друг с другом, обменивались опытом, заряжались новыми идеями, но и активно участвовали в практикумах и слушали лекции спикеров из музея современного искусства PERMM (г. Пермь).