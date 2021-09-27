Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 сентября 2021 6:26

На Ямале началась вакцинация тундровиков от гриппа

Одними из первых прививки получили кочевники в Ханымейской тундре
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Правительство ЯНАО

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале началась вакцинация тундровиков от гриппа. Одними из первых прививки получили кочевники в Ханымейской тундре. Для этого бригада медиков Тарко-Салинской больницы побывала на десяти стойбищах оленеводов.

Также тундровики смогли пройти вакцинацию от сибирской язвы, коронавируса и пневмококковой инфекции. Списки тех, кому положена прививка, медработники сформировали заранее.

В ближайших планах у медиков - полеты в Харампурскую, Тарко-Салинскую и Халясавейскую тундры. Также прививочная кампания от гриппа пройдет на стойбищах Ямальского района.

Отметим, что в регионе вакцинацию от гриппа прошли уже более 83 тысяч ямальцев, около половины из них - дети.