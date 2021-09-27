Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале началась вакцинация тундровиков от гриппа. Одними из первых прививки получили кочевники в Ханымейской тундре. Для этого бригада медиков Тарко-Салинской больницы побывала на десяти стойбищах оленеводов.

Также тундровики смогли пройти вакцинацию от сибирской язвы, коронавируса и пневмококковой инфекции. Списки тех, кому положена прививка, медработники сформировали заранее.

В ближайших планах у медиков - полеты в Харампурскую, Тарко-Салинскую и Халясавейскую тундры. Также прививочная кампания от гриппа пройдет на стойбищах Ямальского района.

Отметим, что в регионе вакцинацию от гриппа прошли уже более 83 тысяч ямальцев, около половины из них - дети.