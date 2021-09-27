В Надыме две легковушки не поделили дорогу: есть пострадавший

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. По сообщению районной Госавтоинспекции, авария произошла 26 сентября на регулируемом перекрестке в Надыме.

- В 19:00 водитель автомобиля «Volkswagen» не уступил дорогу транспортному средству, у которого было преимуществом в движении, в следствие чего допустил столкновение машиной «Lada», - добавили в ведомстве.

В результате ДТП водитель отечественной легковушки получил травмы.

Отметим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло десять аварий, а с начала года - 3 483, в которых 21 человек погиб и 201 получил травмы, в том числе 18 детей.