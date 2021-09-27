В Тарко-Сале укладывают тротуары по ул. Геофизиков и в мкр. Комсомольском

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В Тарко-Сале продолжается благоустройство территорий. На данный момент в городе ведется укладка тротуаров по ул. Геофизиков и в мкр. Комсомольском.

Кроме того, по просьбе жителей, новая тротуарная дорожка появится между детской поликлиникой и начальной школой №2. Подрядная организация уже приступила к работам, так что в скором времени народную тропу сменят бетонные плиты.

Также напоминаем, что в городе приводят в порядок территорию возле озера Окуневое. Это будет место, которое понравится и детям, и взрослым. Там появятся игровая, спортивная зона и парковка для автомобилистов