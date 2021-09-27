В Лабытнанги территорию городской гимназии украсили саженцами рябины

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги продолжается реновация городской гимназии. Сейчас строители заняты отделочными работами внутри помещений, а на прилегающей территории обустраивается большая спортивная зона: площадки для футбола, баскетбола и беговая дорожка.

- К созданию идеального облика Гимназии подключились дети и взрослые. В конце минувшей недели активисты украсили территорию саженцами рябины. Высадили 21 деревце - по количеству классов и лет образовательной организации, - рассказала глава города Марина Трескова.

Кстати, по словам ребят, гимназическая аллея будет только разрастаться, поскольку высадка новых деревьев станет доброй традицией.

Добавим, что в учреждении появятся лаборатории, коворкинги, лингафонные кабинеты для изучения иностранных языков, зоны для отдыха и творчества. А благодаря использованию перегородок, помещения смогут трансформироваться в зависимости от задач.

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