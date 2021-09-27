Погода на Ямале на 27 сентября: солнечно, но прохладно

Погода на Ямале 27 сентября Фото: Вера Зенина

В понедельник, 27 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем +5, ночью 0. Ветер 5-8 м/с.

Надым: ясно. Днем +6, ночью -1. Ветер 1-3 м/с.

Ноябрьск: ясно. Днем +7, ночью -1. Ветер 4-7 м/с.

Новый Уренгой: ясно. Днем +6, ночью -4. Ветер 3-5 м/с.

Губкинский: ясно. Днем +7, ночью -1. Ветер 3-5 м/с.

Тарко-Сале: ясно. Днем +8, ночью -1. Ветер 3-5 м/с.

Лабытнанги: облачно. Днем +4, ночью 0. Ветер 5-8 м/с.

Муравленко: ясно. Днем +7, ночью -2. Ветер 3-6 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.