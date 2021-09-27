Погода на Ямале на 27 сентября: солнечно, но прохладно

Погода на Ямале 27 сентября
Фото: Вера Зенина
В понедельник, 27 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем +5, ночью 0. Ветер 5-8 м/с.
Надым: ясно. Днем +6, ночью -1. Ветер 1-3 м/с.
Ноябрьск: ясно. Днем +7, ночью -1. Ветер 4-7 м/с.
Новый Уренгой: ясно. Днем +6, ночью -4. Ветер 3-5 м/с.
Губкинский: ясно. Днем +7, ночью -1. Ветер 3-5 м/с.
Тарко-Сале: ясно. Днем +8, ночью -1. Ветер 3-5 м/с.
Лабытнанги: облачно. Днем +4, ночью 0. Ветер 5-8 м/с.
Муравленко: ясно. Днем +7, ночью -2. Ветер 3-6 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.
Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.