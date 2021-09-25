На Ямале общественники добились исправления недостатков на школьных маршрутах. Фото - ОНФ.

На Ямале общественники добились исправления недостатков на школьных маршрутах. Также они провели для учащихся уроки безопасности.

– После наших обращений в профильные органы власти регионов обезопасили ряд школьных маршрутов: были снесены бесхозные гаражи, установлены дорожные знаки, устранены неровности дорожного покрытия, – сообщили в местном штабе ОНФ.

Для закрепления знаний Правил дорожного движения (ПДД) представители Народного фронта совместно с заместителем начальника УГИБДД УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу Александром Силкиным провели в школе № 2 Салехарда урок безопасного поведения на дорогах. Во время урока общественники раздали светящиеся фликеры и рассказали ребятам о пользе светоотражающих элементов.