В горпарке Надыма посадили 70 саженцев сосны и кедра. Фото - Надым и Надымский район в ВК.

В горпарке Надыма посадили 70 саженцев сосны и кедра. Время для этого выбрано оптимальное.

– Наш парк постепенно омолаживается. Например, в начале осени здесь были высажены 100 сеянцев сосны, а сегодня жители города провели очередную экологическую акцию под названием «Наш ПАРК! Посади свое дерево». Участие в ней приняли глава Надымского района Дмитрий Жаромских, представители депутатского корпуса, общественники, волонтеры-экологи, – сообщили в администрации города.

По словам работников Надымского лесничества, природный момент очень удачный, поскольку вегетационный период у деревьев уже завершился, поэтому сейчас они безболезненно покидают прежнее место и приживаются на новом.