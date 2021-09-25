В селе Мужи открылась выставка мастера изобразительного творчества Михаила Ануфриева. Фото - Администрация Шурышкарского района в ВК.

В Центре досуга и народного творчества села Мужи открылась выставка мастера изобразительного и декоративно – прикладного творчества Михаила Ивановича Ануфриева и его учеников. Михаил Иванович более 30 лет проработал воспитателем и учителем в Восяховской средней общеобразовательной школе.

– Свой богатый опыт передавал подрастающему поколению на уроках изобразительного искусства и трудового обучения. Основные направления творчества: живопись, графика и скульптура. Всю свою жизнь посвятил развитию декоративно-прикладного искусства народов Севера, – отметили в администрации Шурышкарского района.

На открытии Михаил Иванович рассказал гостям о своем жизненном и профессиональном пути, поделился воспоминаниями, пообщался с учениками. Выставка будет открыта для жителей и гостей районного центра до 23 октября.