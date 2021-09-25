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Общество25 сентября 2021 6:00

Погода на 25 сентября на Ямале: утром в отдельных районах туман

Переменная облачность
Сергей Швецов
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На Ямале утром в отдельных районах туман.

На Ямале утром в отдельных районах туман.

Фото: Вадим Бегун

На Ямале в субботу переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северных направлений с переходом на южные 4-9 м/с, днем в отдельных районах восточной половины порывы до 12 м/с. Температура ночью 0,-5 °С, днем +3,+8 °С.

25 сентября почитается память святого Автонома (Артамона), епископа Италийского. Животная жизнь быстро замирает, осень вступает в свои права. Наши предки в этот день изучали листья березы и узнавали будущую весну: если они желтеют с верхушки - весна будет ранняя, а если снизу, то поздняя.