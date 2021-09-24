В Салехарде начинается подключение мкр. Брусничный к системе водоснабжения

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

Жители мкр. Брусничный обратились к главе Салехарда с просьбой помочь в подключении домов к системе водоснабжения. Накануне градоначальник выехал в микрорайон и на личной встрече обсудил все детали технического присоединения к магистрали.

- Начинаем большую работу по подключению домов в микрорайоне Брусничный к центральной системе водоснабжения, порядка 40 обращений. Как и обещал, в этом году проложили магистраль, в том числе и в микрорайоне Удача. Сейчас ведется восстановление благоустройства и пусконаладочные работы всей системы, - сообщил Алексей Титовский.

Согласно планам, АО «Салехардэнерго» проведет поэтапное техническое присоединение домовладений.

Кроме того, найдено решение проблемы обустройства и содержания дорог внутри жилого массива. На данный момент с собственником земли достигнута договоренность о передачи междворовых проездов в собственность муниципалитета. Это позволит включить их в план по капитальному ремонту на следующий год.