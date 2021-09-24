В Губкинском открылись сразу три детские площадки

Фото: администрация Губкинского
У юных жителей Губкинского радостное событие - в городе открыли сразу три детские площадки. Они находятся в 4-ом, 9-ом и 12-ом микрорайонах.
По словам главы города Андрея Гаранина, все работы в городе ведутся исходя из потребностей жителей.
- Все, что жители предлагают сделать в своих микрорайонах, в своих дворах, по общественным территориям, мы выполняем. Проекты, которые реально осуществить в текущих финансовых условиях, мы реализовали. В ближайшее время работы завершатся еще на трех детских площадках, - добавил градоначальник.
Отметим, что работы велись в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».