Фото: администрация Надымского района

Врач Надымской ЦРБ Татьяна Зайчикова награждена почетной грамотой президента РФ за вклад в борьбу с коронавирусом и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга.

Татьяна Александровна работает в системе здравоохранения уже 25 лет, а с 2017 года занимает должность заведующего лабораторией ВИЧ и иммуноферментного анализа.

В период роста заболеваемости коронавирусом медик приняла решение, перевести лабораторию на круглосуточный режим работы. С марта по декабрь 2020 года врачи выполнили 104 457 исследований на коронавирус, обследовав 97 080 пациентов.

Отметим, что получение нового оборудования для экспресс-диагностики позволило увеличить количество обследуемого населения в сутки от 150 до 1 200 человек.