В Новом Уренгое серьезно возросла заболеваемость респираторными инфекциями

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое прошло заседание рабочей группы по вакцинации населения против гриппа. Возглавил его заместитель главы администрации города Михаил Терещенко.

По словам медиков, заболеваемость острыми респираторными заболеваниями, по сравнению с прошлой неделей, возросла более чем на 60%. А вакцина от гриппа поможет выработать иммунитет в наступивший осенне-зимний период.

По информации Управления Роспотребнадзора, на сегодняшний день прививку от гриппа сделали около 23% от запланированного к иммунизации взрослого населения и около 35% - детского.

Особое внимание решено уделять вакцинации декретированных групп населения, школьников и студентов, пожилых людей, беременных женщин и призывников. Врачи готовы выезжать по коллективным заявкам на предприятия и учреждения.

Напоминаем, что пункты вакцинации находятся в поликлинике №2, ГДК «Октябрь» и ТРЦ «Солнечный». Они работают без предварительной записи.