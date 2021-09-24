Число заболевших коронавирусом на Ямале на 24 сентября 2021 года увеличилось на 95 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 95 человек. С начала периода количество заболевших достигло 49 871.

Из общего числа болеющих 561 житель госпитализирован с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 58 из них - в тяжелом состоянии, 18 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 679 человек.

Также за сутки выявлено 15 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 390. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 80 заражений COVID-19, за весь период - 42 481.

Выздоровели за последние сутки 75 человек, с начала пандемии - 48 041.

За последние сутки в России выявлена 21 379 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 749 (8,2%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 7 376 374 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 15 828 человек, с начала пандемии - 6 574 608. Также за сутки зафиксировано 828 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 202 273 человека.