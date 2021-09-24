Ямальские энергетики отработали оперативное восстановление электроснабжения в домах муравленковцев

Фото: «Россети Тюмень»

Специалисты «Россети Тюмень» и «Россети ФСК ЕЭС» провели на Ямале учения по ликвидации последствий нарушения электроснабжения.

Согласно легенде, без света остался город Муравленко, в котором проживают порядка тридцати тысяч человек. А причиной чрезвычайного происшествия стала разгулявшаяся стихия: резкое снижение температуры воздуха, обильный снегопад, порывистый ветер и другие капризы ямальской зимы. Все это привело к условному обрыву высоковольтных проводов и нарушению функционирования двух линий электропередачи 220 кВ. Вслед за объектами магистральной сети приостановилась подача тока по ЛЭП ноябрьского филиала компании, что и привело к нарушению электроснабжения.

Тактическая задача энергетиков заключалась в том, чтобы обнаружить и ликвидировать причины аварии, оперативно восстановив электроснабжения в домах муравленковцев.

В итоге в восстановлении электроснабжения приняли участие порядка сорока сотрудников двух энергокомпаний. Оперативно-выездные бригады отработали оперативную замену пострадавшей от ветра опоры и поврежденных проводов классом напряжения 110 и 220 тысяч вольт. Чтобы работа продвигалась быстрее, сотрудники задействовали десять единиц техники, в том числе и специальный транспорт – тралы, двухзвенные транспортеры и бригадные автомобили высокой проходимости.

Всего на полную ликвидацию последствий аварии энергетикам понадобилось семь часов.

– Продолжительность подобных аварийно-восстановительных работ может составлять несколько дней. Мы справились в течение нескольких часов. Это очень хороший показатель оперативности и слаженности, которые особенно важны в условиях Крайнего Севера. Здесь обесточение потребителей зимой может привести к критическим последствиям, – рассказал заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению компании Виктор Демихов.