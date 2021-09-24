В Муравленко начали подготавливать специалистов в области теплоэнергетики

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В Муравленковском многопрофильном колледже открыли новую специальность «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование». Сейчас по этому направлению обучаются 25 студентов.

- Запрос на подготовку специалистов в области теплоэнергетики поступил от «Ямалкоммунэнерго». При содействии предприятия на базе колледжа создается новый корпоративный ресурсный учебный центр, оснащенный современным оборудованием. Это поможет нам качественно подготовить специалистов, способных после колледжа работать на реальном оборудовании, - рассказал директор Муравленковского многопрофильного колледжа Александр Линденгольц.

Кстати, востребована новая специальность и для работающих специалистов. Уже пять сотрудников предприятия подали заявки на заочную форму обучения. А около 300 работников филиалов предприятия пройдут повышение квалификации на базе колледжа.