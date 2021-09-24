Таркосалинец, до смерти забивший гостью в пьяном угаре, отправится в колонию Фото: Ольга Крыльцова

В Тарко-Сале вынесли приговор в отношении 67-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. По данным следствия, происшествие случилось 18 июня в одном из домов по ул. Осенняя.

- Было установлено, что 39-летняя погибшая пришла в гости к обвиняемому, а затем они начали распивать алкоголь. Далее между ними произошла ссора, в ходе которой хозяин квартиры жестоко избил женщину. Она скончалась на месте происшествия от полученных телесных повреждений, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

В итоге суд приговорил таркосалинца к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.