Ночная разборка в гаражах между новоуренгойцами закончилась поножовщиной: одному из них 17 лет

Ночная разборка в гаражах между новоуренгойцами закончилась кровавой поножовщиной Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). По данным следствия, происшествие случилось 18 сентября в гаражном кооперативе

- Было установлено, что поздним вечером между обвиняемым и потерпевшим произошла ссора. В ходе завязавшейся потасовки юноша нанес 18-летнему обидчику несколько ударов ножом в область спины. В результате его действий молодой человек получил серьезные ранения, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Сейчас злоумышленник находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.