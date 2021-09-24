В Тарко-Сале открылся клуб для книголюбов Фото: Вера Зенина

Для таркосалинцев, не представляющих свою жизнь без книг, открылась изба-читальня. Новый литературный проект запустила методист районного дворца культуры «Геолог» Анастасия Атакишиева. Сейчас в клубе насчитывается девять горожан.

Первая встреча прошла в кафе «Ония», книгу выбрали в случайном порядке: каждый пришедший заранее сообщил, какое произведение хотел бы прочитать в течение следующего месяца, а затем записки с названиями опустили в «шапку», вытянув одну рандомную бумажку.

Тот, кто предложил книгу, обязательно рассказывает на следующей встрече об авторе и немного об историческом или культурном контексте, чтобы события в произведении обрели больше смысла.

В конце года участники книжного клуба пригласят на встречу детей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы вместе почитать вслух и подарить им книги.