Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 сентября 2021 9:42

В Тарко-Сале открылся клуб для книголюбов

Сейчас в нем насчитывается девять участников
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Тарко-Сале открылся клуб для книголюбов

В Тарко-Сале открылся клуб для книголюбов

Фото: Вера Зенина

Для таркосалинцев, не представляющих свою жизнь без книг, открылась изба-читальня. Новый литературный проект запустила методист районного дворца культуры «Геолог» Анастасия Атакишиева. Сейчас в клубе насчитывается девять горожан.

Первая встреча прошла в кафе «Ония», книгу выбрали в случайном порядке: каждый пришедший заранее сообщил, какое произведение хотел бы прочитать в течение следующего месяца, а затем записки с названиями опустили в «шапку», вытянув одну рандомную бумажку.

Тот, кто предложил книгу, обязательно рассказывает на следующей встрече об авторе и немного об историческом или культурном контексте, чтобы события в произведении обрели больше смысла.

В конце года участники книжного клуба пригласят на встречу детей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы вместе почитать вслух и подарить им книги.