На подъезде к Лабытнанги начали срезать только что положенный асфальт

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Жители Лабытнанги уже который раз задаются в соцсетях вопросом: зачем на подъезде к городу начали срезать только что положенный асфальт?

- Для чего снова срезали новый, нулевый асфальт на подъезде к Лабытнанги со стороны мкр.Обской. Была идеальная новая дорога. Больше нет ям в городе что ли? - вопрошает один из жителей.

Также горожанин уточнил, что работники даже не удосужились установить предупредительные знаки.

- Насколько мне известно, знаки должны ставиться заблаговременно, на расстоянии. А так получается, что водителя ставят перед фактом, когда он уже заехал на участок, - поддержал земляка еще один лабытнангец.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды Ямал» в Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города, подрядчиком устраняется брак, допущенный при укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Также в ведомстве уточнили, что на дороге уже установлены предупреждающие знаки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вся в трещинах: жители Лабытнанги возмущены состоянием отремонтированной дороги. Местная администрация пообещала решить проблему (подробнее)