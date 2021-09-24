В Губкинском подрядчики массово срывают сроки сдачи объектов

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Жители Губкинского не на шутку обеспокоены затянувшимся ремонтом городских объектов. Скоро выпадет снег, а рабочие даже не думают ускориться. Вопросы об этом они регулярно задают главе города Андрею Гаранину в соцсетях.

По его словам, во всем виноваты недобросовестные подрядчики, срывающие сроки. На данный момент им уже выписаны штрафные санкции.

- Губкинцы, понимаю ваше беспокойство - строительный сезон стремительно заканчивается, а работы еще много, но мы делаем все, чтобы выполнить их в обязательном порядке, - обратился к жителям градоначальник.

Также он добавил, что лично объезжает каждый день все стройки, чтобы контролировать ситуацию.

Кстати, подобный случай уже возникал в городе минувшим летом. Тогда недобросовестный подрядчик сорвал высадку цветов, чем изрядно разозлил мэра.