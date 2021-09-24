Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 сентября 2021 7:33

В Губкинском подрядчики массово срывают сроки сдачи объектов

Им выписывают штрафные санкции
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Скриншот из видео

Скриншот из видео

Жители Губкинского не на шутку обеспокоены затянувшимся ремонтом городских объектов. Скоро выпадет снег, а рабочие даже не думают ускориться. Вопросы об этом они регулярно задают главе города Андрею Гаранину в соцсетях.

По его словам, во всем виноваты недобросовестные подрядчики, срывающие сроки. На данный момент им уже выписаны штрафные санкции.

- Губкинцы, понимаю ваше беспокойство - строительный сезон стремительно заканчивается, а работы еще много, но мы делаем все, чтобы выполнить их в обязательном порядке, - обратился к жителям градоначальник.

Также он добавил, что лично объезжает каждый день все стройки, чтобы контролировать ситуацию.

Кстати, подобный случай уже возникал в городе минувшим летом. Тогда недобросовестный подрядчик сорвал высадку цветов, чем изрядно разозлил мэра.