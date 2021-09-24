В Лабытнанги возводят каркас будущей школы на 550 мест

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги продолжается строительство школы на 550 мест, расположенной в мкр. Орбита. Подрядная организация - ООО «Проектстройсервис» - сейчас возводит каркас здания. Открытие запланировано на 2023 год.

По словам главы города Марины Тресковой, образовательное учреждение будет комфортным и безопасным, а также отвечать самым современным стандартам.

В новой школе ученики будут углубленно изучать физику, математику и информатику - предметы, необходимые для дальнейшего получения самых востребованных профессий на Ямале и на современном рынке труда.

Отметим, что мкр. Орбита - динамично развивающаяся территория. Рядом с уже имеющимися новостройками планируется возвести еще два четырехэтажных дома на сто квартир. А недавно там открылся новый сквер с динозаврами и планетами Солнечной системы.