Жителей Ноябрьска приглашают отметить юбилей главной городской библиотеки

Фото: личная страница Алексея Романова в соцсети

Жителей Ноябрьска приглашают принять участие в интерактивной программе «Интеллект-центр собирает друзей», которая пройдет 25 сентября. Мероприятие приурочено к 15-летнему юбилею библиотеки и обещает быть весьма интересным.

В каждой локации гостей ждут креативные фотозоны, акции, викторины, книжные развалы, выступления чтецов, театральные постановки и каверы творческой молодежи города. А еще - авторские песни под гитару, рэп, стихи, монологи и выступления музыкантов. Не обойдется и без приятных сюрпризов.

Также с подготовкой к празднику ознакомился глава города Алексей Романов. По его словам, мероприятие придется по душе и детям, и взрослым.