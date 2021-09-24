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Общество24 сентября 2021 6:33

Жителей Ноябрьска приглашают отметить юбилей главной городской библиотеки

Мероприятие пройдет 25 сентября
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Алексея Романова в соцсети

Фото: личная страница Алексея Романова в соцсети

Жителей Ноябрьска приглашают принять участие в интерактивной программе «Интеллект-центр собирает друзей», которая пройдет 25 сентября. Мероприятие приурочено к 15-летнему юбилею библиотеки и обещает быть весьма интересным.

В каждой локации гостей ждут креативные фотозоны, акции, викторины, книжные развалы, выступления чтецов, театральные постановки и каверы творческой молодежи города. А еще - авторские песни под гитару, рэп, стихи, монологи и выступления музыкантов. Не обойдется и без приятных сюрпризов.

Также с подготовкой к празднику ознакомился глава города Алексей Романов. По его словам, мероприятие придется по душе и детям, и взрослым.

Фото: личная страница Алексея Романова в соцсети

Фото: личная страница Алексея Романова в соцсети