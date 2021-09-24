В школах Салехарда появятся терминалы бесконтактного доступа, а в детских садах - домофоны

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде прошло заседание городской антитеррористической комиссии под председательством главы окружной столицы Алексея Титовского. Основной вопрос повестки касался защищенности образовательных объектов.

- Во всех образовательных учреждениях в соответствии с их паспортами безопасности проводятся плановые мероприятия и работы по линии антитеррористической защищенности, - сообщила начальник департамента образования города Оксана Казыева.

Кроме того, до конца года во всех школах города будут установлены терминалы бесконтактного доступа, а в детских садах - домофоны.

Также в рамках подготовки к новому учебному году выполнен большой объем работ по обеспечению пожарной безопасности.