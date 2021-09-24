В Шурышкарском районе появится аллея памяти героев Великой Отечественной войны

Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

В Шурышкарском районе подвели итоги общественного голосования за инициативы жителей, выдвинутые в рамках «Уютного Ямала». В итоге реализованы будут сразу две проекта.

Согласно одному из них, в селе Горки появится аллея памяти героев Великой Отечественной войны. Кроме того, в районе сельского дома культуры будут размещены стенды с фотографиями и биографией воинов, ушедших на фронт из села. Выдвинули такую инициативу Алена Горина и Олеся Попова.

А проект Татьяны Чухниной больше нацелен на детей. Жительница предложила обновить костюмы Деда Мороза и Снегурочки в районных домах культуры. В итоге идея очень понравилась жителям, которые отдали за нее свои голоса.

Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

- Какие проекты получат финансовые поддержку, решили вы, друзья. Горковские инициативы набрали 985 и 650 голосов соответственно. Благодарю всех, кто принимал участие в голосовании. Вместе мы сделаем наши села уютнее, - отметил глава Шурышкарского района Олег Попов.