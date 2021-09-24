В Лабытнанги установили 90 «умных» розеток для подогрева автомобилей

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги для жильцов семиэтажек по ул. Путилина установили 90 «умных» розеток, предназначенных для подогрева двигателей автомобилей. Они расположены на стоянке, примыкающей к домам.

- Новый жилой комплекс отличается компактностью застройки и безопасностью дворовой территории: мест для парковки личных автомобилей здесь не предусмотрено. Автовладельцев выручит вынесенная за пределы двора парковка с колонками подогрева, - рассказала глава города Марина Трескова.

Для пользования новой системой необходимо установить специально разработанное мобильное приложение «Умный паркинг» (скачивается на любой смартфон), там же можно и оплатить услугу безналичным способом.

По словам разработчиков, это будет безопасно и экономически выгодно. Пока же тариф на услугу устанавливается.