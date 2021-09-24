Погода на Ямале на 24 сентября: местами дожди

Погода на Ямале на 24 сентября. Фото: Вера Зенина

В пятницу, 24 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем +6, ночью +2. Ветер 1-4 м/с.

Надым: пасмурно, утром - дождь. Днем +4, ночью +1. Ветер 3-7 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и дождь. Днем +2, ночью 0. Ветер 5-10 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно. Днем +5, ночью -1. Ветер 5-8 м/с.

Губкинский: пасмурно. Днем +4, ночью +3. Ветер 5-9 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно. Днем +5, ночью +1. Ветер 5-9 м/с.

Лабытнанги: ясно. Днем +6, ночью +1. Ветер 1-4 м/с.

Муравленко: пасмурно, утром - дождь. Днем +3, ночью +1. Ветер 4-9м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.