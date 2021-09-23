Фото: личная страница Елены Молдован в соцсети

В Муравленко завершается сезон дорожных работ. Так, к 10 октября в городе откроют движение по одноименной улице, с которой теперь есть съезд к улице Новой. Вдоль освещенной дороги у детского сада «Теремок» появилась парковка с разметкой, ограждение и тротуар.

На участке улицы Ленина реконструкция почти завершена. Однако из-за время, необходимого для приемки и оформления документов, движение возобновится во второй половине октября.

Ремонт на улице Дружбы Народов выполнен на 90 процентов. По уверению подрядчика, проехать по новому асфальту автомобилисты смогут до конца месяца.

- Масштабы дорожных работ были для города не маленькими. Параллельно шло и благоустройство - проложены новые тротуары, появились скамейки и урны, установлены ограждения и опоры освещения, выравнивают и озеленяют обочины, - рассказала глава города Елена Молдован.