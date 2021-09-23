Рецидивист из Тарко-Сале ограбил мужчину на автостоянке Фото: Ольга Крыльцова

Пуровская полиция задержала подозреваемого в грабеже. Все началось с заявления 24-летнего жителя соседнего региона, который сообщил о преступлении.

По словам мужчины, около часа ночи он находился в своей машине на автостоянке. Далее к нему обратился неизвестный мужчина, попросивший одолжить 200-300 рублей. После того, как заявитель достал кошелек, злоумышленник выхватил его из рук мужчины, достал тысячу рублей, а затем скрылся на своем авто, попутно выкинув кошелек.

Злоумышленником оказался ранее судимый житель Тарко-Сале 1993 года рождения. В отделе полиции мужчина признался в содеянном, рассказав оперативникам, что деньги ему были необходимы для покупки бензина.

Сейчас таркосалинец находится под подпиской о невыезде и обвиняется по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».