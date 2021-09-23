До завершения пассажирской навигации на Ямале осталось три недели

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале близится окончание летней пассажирской навигации. Суда, выполняющие межмуниципальные перевозки, в последний раз доставят своих пассажиров до мест назначения 12 октября, а затем отправятся на зимовку.

Раньше всего пассажирские перевозки прекратятся по маршрутам «Салехард - Новый Порт» и «Березово - Салехард - Мужи» - 8 октября.

А 10 октября теплоходы выполнят финальные рейсы по маршрутам «Салехард - Питляр - Горки - Лопхари - Казым Мыс», «Катравож - Салехард и обратно», «Салехард - Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале».

Далее, 12 октября, завершатся перевозки по маршруту «Салехард - Шурышкары - Мужи».

Перевозки по маршруту «Салехард - Приобье» перевозчики планируют завершить 18 октября.

Самый протяженный период навигации на Ямале приходится на паромную переправу Салехард - Лабытнанги. В прошлом году она закрылась 7 ноября.