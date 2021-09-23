Владимир Антонов возглавил департамент внутренней политики администрации Нового Уренгоя

Фото: администрация Нового Уренгоя

В администрации Нового Уренгоя произошли кадровые изменения. Так, Владимир Антонов возглавил департамент внутренней политики администрации города.

По образованию новый руководитель - юрист. Он получил диплом, окончив Тюменский государственный университет, а затем отправился в армию.

Окончив службу, Владимир Антонов вернулся в родной город - Надым, где четыре года трудился помощником судьи, а затем 11 лет - в администрации Надымского района.

На муниципальной службе он прошел путь от специалиста отдела судебно-правовой работы до заместителя главы администрации. Также Владимир Антонов работал советником главы района и начальником управления по делам молодежи и туризму.