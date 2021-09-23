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Общество23 сентября 2021 12:43

Ямальские студенты-сироты могут выбрать меру поддержки от региона: деньги или вещи

Изменения коснутся более 200 обучающихся
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Надежды Гудковой в соцсети

Фото: личная страница Надежды Гудковой в соцсети

На Ямале внесли поправки в окружной Закон о социальной поддержке ямальских студентов-сирот. Изменения касаются совершеннолетних молодых людей, поступивших на очную форму обучения. Теперь они смогут самостоятельно решать: получать помощь от округа вещами либо выбирать денежную компенсацию.

- Все-таки речь идет о совершеннолетних студентах в возрасте от 18 до 23 лет, которые вполне могут распоряжаться финансами исходя из собственных потребностей и предпочтений. Деньги будут выделять разово, на весь учебный год, - рассказала Председатель Комитета Законодательного Собрания ЯНАО по социальной политике Надежда Гудкова.

Отметим, что сейчас на Ямале обучаются 220 студентов, которых напрямую касается эта норма Закона. Она актуальна уже с 1 сентября 2021 года.