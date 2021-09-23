Число заболевших коронавирусом на Ямале на 23 сентября 2021 года увеличилось на 92 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 92 человека. С начала периода количество заболевших достигло 49 776.

Из общего числа болеющих 526 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 57 из них - в тяжелом состоянии, 17 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 676 человек.

Также за сутки выявлено 12 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 375. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 80 заражений COVID-19, за весь период - 42 401.

Выздоровел за последние сутки 91 человек, с начала пандемии - 47 966.

За последние сутки в России выявлена 21 438 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 814 (8,5%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 7 354 995 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 16 567 человек, с начала пандемии - 6 558 780. Также за сутки зафиксировано 820 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 201 445 человек.