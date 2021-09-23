В Салехарде собрали девять «КАМАЗов» бытового и строительного мусора

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде прошел субботник, приуроченный ко всероссийской акции «Зеленая Россия». Участвовали в экоакции представители регионального департамента гражданской защиты, АОУ «Леса Ямала» и сотрудники администрации города - порядка 40 человек. Также было задействовано пять единиц техники.

В итоге в районе домов №13-23 по улице Сенькина удалось собрать девять «КАМАЗов» бытового и строительного мусора.

Когда работа была завершена, глава Салехарда Алексей Титовский поблагодарил всех участников субботника за работу и неравнодушное отношение к окружной столице.

- Призываю всех с уважением относиться к общему труду и сохранять чистоту в нашем городе, беречь окружающую среду и не оставлять мусор, - отметил он.