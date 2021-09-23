В Губкинском из-за хлопка паровоздушной смеси погиб работник предприятия Фото: Ольга Крыльцова

В Губкинском возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). По данным следствия, происшествие случилось 22 сентября на территории промышленной зоны коммерческого предприятия.

- Во время выполнения технических работ внутри прицепной бочки-цистерны произошел хлопок паровоздушной смеси без последующего горения. В результате происшествия погиб один человек, проводивший работы внутри цистерны. Второй мужчина, находившийся снаружи, получил телесные повреждения, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.