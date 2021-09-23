Волонтеры «РН-Пурнефтегаза» присоединились к акции «Сохраним лес»

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

Пурнефтегазовцы приняли участие в озеленении города Губкинского. Более 400 молодых саженцев рябин высадили экоактивисты города, к посадке молодых деревьев присоединились сотрудники предприятия со своими семьями.

В весенне-осенний период традиционно на территории города проходят мероприятия по озеленению. В этом году в Губкинский привезли саженцы рябин, адаптированных для северного климата. Их высадили вблизи средней образовательной школы № 4, молодые деревья стали продолжением школьной аллеи, высаженной возле школы несколько лет назад.

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

С апреля по сентябрь 2021 года эковолонтёры «РН-Пурнефтегаза» провели масштабную работу по ликвидации несанкционированных свалок на территории Пуровского района и вблизи города Губкинского. За 6 месяцев была очищена территория в 40 га, а общее количество людей, участвовавших в мероприятиях по уборке территории, составило более 700 человек.

Сотрудники предприятия ежегодно принимают участие в ряде экологических акций: убирают территорию города Губкинского и близлежащие лесополосы от мусора, очищают реки и родники Пуровского района ЯНАО, высаживают деревья, проводят уроки экологической грамотности для школьников города.