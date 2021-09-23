В Новом Уренгое открылась одна из самых больших игровых площадок на Ямале

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

В Новом Уренгое на ул. Надымская открылась одна из самых больших игровых площадок на Ямале. На площади 4 тысячи кв. м. расположились: три площадки с качелями, игровые комплексы, зона для скалолазания, баскетбола и футбола, а также уличные тренажеры. Кроме того, везде имеется современное покрытие, широкие тротуары, скамейки и урны.

- Вот так мы вместе и сделали этот долгожданный объект. Идеи и предложения - горожан, исполнение - строителей. Кстати, были правки от местных жителей и уже в готовый проект. Мы все взвесили, обсудили. Действительно, получили дельные предложения, - рассказал глава города Андрей Воронов.

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

Также он добавил, что на площадке имеются камеры видеонаблюдения, которые уберегут ее от действий вандалов.

Отметим, что работы велись в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».