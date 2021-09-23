В Салехарде открылся центр помощи детям с особенностями развития

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

В Салехарде открылся центр оказания психолого-педагогических и социальных услуг «Ладошки». Некоммерческая организация помогает развиваться детям с ограниченными возможностями здоровья и особенностями развития.

- Побывал в центре и подробнее ознакомился с тем, как выстроен процесс работы. Специалисты создают все условия, чтобы социализация и реабилитация деток проходила без отрыва от привычной для них обстановки. Центр оборудован всем необходимым. Большое пространство для игр и творчества. В планах - благоустроить дворик и проводить занятия на свежем воздухе, - рассказал глава города Алексей Титовский.

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

Одновременно в центре могут находиться до 30 детей. С ними работают психолог, логопед-дефектолог, нейропсихолог и специалисты по организации досуга. На сегодняшний день реабилитацию проходят порядка десяти ребятишек.

- Такие центры нужны городу, и мы будем со своей стороны оказывать всяческое содействие. В настоящее время разрабатываем возможность грантовой поддержки именно для таких учреждений, - добавил градоначальник.

Также отметим, что центр сотрудничает с благотворительным фондом «Ямине».