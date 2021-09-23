В Лабытнанги появится еще одно место для отдыха на природе: «ПикничОК-2»

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги завершилось голосование за проекты инициативного бюджетирования. Всего в нем приняли участие порядка 10,5 тысячи человек, большинство из которых - 1 563 респондента - выбрали проект «ПикничОК-2».

Напоминаем, что всего горожане предложили 16 инициатив, на данный момент к реализации одобрено 12.

- Обсудили итоги голосования на заседании комиссии с участием общественников и профильных экспертов. После детального обсуждения проектов с учетом экспертного мнения одобрено 12 инициатив граждан. Окончательное решение - за депутатами Городской Думы, - рассказала глава города Марина Трескова.

Также она добавила, что на следующей неделе в Лабытнанги состоится региональный семинар по инициативному бюджетированию.

- Наш опыт получил высокую оценку и на федеральном уровне, - добавила градоначальница.

Также напоминаем, что в ходе голосования в Муравленко появятся велопарковки, а в Салехарде - мангальная зона у скульптуры «Мамонт».