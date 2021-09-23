В Новом Уренгое большегруз на полном ходу снес легковушку

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. По сообщению районной Госавтоинспекции, авария произошла 22 сентября на ул. Промысловая в Новом Уренгое.

- Около 18:45 водитель автомобиля «ГАЗ», выезжая с прилегающей территории, не пропустил машину «УРАЛ», движущуюся по главное дороге. В результате столкновения пострадал водитель легковушки. Его госпитализировали в больницу, - добавили в ведомстве.

Также на месте работали четыре человека личного состава МЧС и одна единица спецтехники.

Отметим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло 12 аварий, а с начала года - 3 428, в которых 21 человек погиб и 200 получили травмы, в том числе 18 детей.