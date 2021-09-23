В Приуральском районе началась вакцинация диких животных от бешенства

Фото: Правительство ЯНАО

В Приуральском районе началась вакцинация диких плотоядных животных против бешенства. Раскладка вакцины прошла на территории охотничьих угодий, вблизи населенных пунктов, свалок и пойменных комплексов акватории рек Обь и Полуй.

Препарат представляет собой брикет-приманку, изготовленную из продуктов, съедобных для плотоядных: мясокостной или рыбной муки, говяжьего жира и парафина, внутри которой находится капсула с вакциной. Съедая брикет, животные получают необходимую дозу препарата для формирования иммунитета на 12 месяцев.

Считается, что систематическое применение такого метода вакцинации в течение шести лет позволяет перевести территорию в разряд благополучных по бешенству.

Следующая раскладка брикетов будет проведена весной, после схода снега.